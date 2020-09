Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La page Gareth Bale définitivement tournée ?

Publié le 26 septembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Invité à s’exprimer sur le feuilleton Gareth Bale, prêté à Tottenham, Zinedine Zidane n’a pas vraiment ouvert la porte à un retour du Gallois au Real Madrid.

Prêté à Tottenham après une saison au cours de laquelle il n’a pas vraiment joué (19 matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid), Gareth Bale a affiché à plusieurs reprises son bonheur de pouvoir de nouveau arborer la tunique des Spurs . José Mourinho n’a clairement pas caché sa volonté de voir Bale performer à son meilleur niveau afin de le conserver à la fin de la saison. Et du côté du Real Madrid, on ne semblerait pas compter sur un retour de prêt du Gallois, qui est toujours contractuellement lié à la Casa Blanca jusqu’en juin 2022.

« Je lui souhaite bonne chance pour ce qui l'attend »