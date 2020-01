Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'étrange sortie du «futur Neymar» !

Publié le 5 janvier 2020 à 20h30 par J.-G.D.

Très proche de s'engager avec le Real Madrid, d’après Le 10 Sport, Reinier Jesus, prodige de Flamengo, demande de la patience concernant son arrivée en Europe.

Le Real Madrid est à deux doigts de réaliser un gros coup sur le marché des transfert. Selon les informations du 10 Sport, les Merengue ont battu la concurrence pour Reinier Jesus avec leur offre de 35M€. Une proposition qui se compose d’un montant fixe, à hauteur des 28M€, plus des bonus (7M€), toujours d'après nos révélations. Une proposition qui convient à Flamengo. Le Real devra néanmoins patienter jusqu’au 19 janvier, date de l’anniversaire de Reinier Jesus, et donc ses 18 ans. La future recrue de Zidane Zidane en dit plus à propos de son arrivée.

« Nous allons attendre »