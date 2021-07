Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grosse annonce de ce joueur d'Ancelotti sur son avenir !

Publié le 9 juillet 2021 à 20h00 par A.D. mis à jour le 9 juillet 2021 à 20h03

Ce jeudi, Nacho Fernandez a prolongé son contrat avec le Real Madrid. Désormais lié au club merengue jusqu'au 30 juin 2023, le défenseur de Carlo Ancelotti a fait passer un message fort sur son avenir.

Formé au Real Madrid, Nacho Fernandez n'a connu aucun autre club durant sa carrière. Alors qu'il a prolongé ce jeudi avec le club merengue, le défenseur de 31 ans a de fortes chances de prendre sa retraite sportive à la Maison-Blanche . Désormais engagé jusqu'au 30 juin 2023 avec le Real Madrid de Carlo Ancelotti, Nacho Fernandez a fait clairement savoir qu'il ne se voyait jouer dans aucune autre écurie à l'avenir.

«Je ne peux pas concevoir une vie sans le Real Madrid»