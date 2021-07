Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti connait le tarif pour le successeur de Varane !

Publié le 9 juillet 2021 à 0h00 par A.D.

Pour combler le possible départ de Raphaël Varane, Carlo Ancelotti penserait à recruter Jules Kounde. Ouvert à la vente de son défenseur français, le FC Séville serait prêt à négocier à partir de 60M€, et ce, pour boucler un transfert avoisinant les 70M€.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat, Raphaël Varane pourrait être vendu cet été pour ne pas être cédé gratuitement à l'issue de son bail. Conscient de la situation, Carlo Ancelotti se préparerait déjà au pire concernant son numéro 5. Pour pallier le possible départ de Raphaël Varane, le coach du Real Madrid aurait pensé à plusieurs solutions, et notamment au recrutement de Jules Kounde. Mais pour le défenseur du FC Séville, Carlo Ancelotti va devoir payer le prix fort.

Un transfert à 70M€ pour Jules Kounde ?