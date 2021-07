Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti a tout prévu pour la succession de Varane !

Publié le 5 juillet 2021 à 1h30 par La rédaction

L'éventuel départ de Raphaël Varane du Real Madrid pourrait faire les affaires d’un joueur qui n'entrait jusqu'ici pas dans les plans du club merengue.

Si Raphaël Varane, dont le nom est annoncé du côté de Manchester United et du PSG notamment, venait à quitter le Real Madrid après dix ans et 360 matchs au club, Carlo Ancelotti serait contraint de mettre la main sur un nouveau défenseur. En effet, le club merengue a déjà perdu une pointure en la personne de Sergio Ramos. Plusieurs pistes ont notamment été évoquées pour renforcer le secteur défensif, à l'instar de Jules Koundé (FC Séville) ou encore Pau Torres (Villarreal). Cependant, c'est en interne que le Real Madrid pourrait trouver une solution.

Vallejo pour remplacer Varane ?