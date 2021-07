Foot - Real Madrid

Real Madrid : Le message très fort de Karim Benzema après son retour en Bleu !

Publié le 4 juillet 2021 à 21h30 par La rédaction

Invité surprise de la liste de Didier Deschamps, Karim Benzema s'est illustré à l’Euro malgré l'élimination prématurée des Bleus. Près d’une semaine après cette contreperformance, l’attaquant du Real Madrid est revenu avec émotion sur ce grand retour.

Pour Karim Benzema, le scénario d’un retour en Bleu était inattendu. Après près de six ans d'absence, l’attaquant du Real Madrid a été rappelé en équipe de France pour disputer l’Euro 2020. Un véritable coup de tonnerre et une joie partagée par des millions de Français. Malheureusement, tout ne s'est pas déroulé comme Benzema l’aurait voulu, avec une élimination dès les huitièmes de finale face à la Suisse et un retour à la réalité bien trop brutal pour celui qui a tout fait pour éviter ce fiasco. Auteur de quatre buts, Karim Benzema aura réussi sa compétition. De quoi laisser des regrets au principal intéressé.

« Je tiens également à remercier tous mes coéquipiers, le staff et toute la France »

« Ému de voir ces images, j’aurai aimé voir notre équipe de France au sommet, merci aux supporters de toujours croire en nous, les défaites comme les obstacles nous poussent à nous dépasser. Ce n’est que partie remise, on reviendra plus fort. Je tiens également à remercier tous mes coéquipiers, le staff et toute la France d’avoir accueilli mon retour avec autant de bienveillance », a déclaré Karim Benzema sur son compte Instagram .