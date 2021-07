Foot - Real Madrid

Real Madrid : Emmanuel Macron à l’origine du retour de Benzema avec les Bleus ?

Publié le 2 juillet 2021 à 15h30 par T.M.

Après plus de 5 ans d’absence en équipe de France, Karim Benzema a fini par être rappelé par Didier Deschamps pour disputer cet Euro. Une décision forte qui n’a pas manqué de faire réagir. Et visiblement, Emmanuel Macron ne serait pas étranger à tout cela.

Suite à l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena et une interview remarquée à la presse espagnole, Didier Deschamps avait décidé de se passer de Karim Benzema en équipe de France. Et cette mise à l’écart aura duré plus de 5 ans. Finalement, à la surprise générale, l’attaquant du Real Madrid a été rappelé par le sélectionneur des Bleus pour disputer cet Euro. Au moment de dévoiler sa liste, Deschamps avait ainsi confié : « Pour arriver à cette décision, il y a eu des étapes importantes. On s’est vu. On a discuté longuement. C’était l’étape la plus importante. Après j’ai eu une longue réflexion. Pour en arriver à prendre cette décision là aujourd’hui. (…) En faisant ce choix là, c’est pour le bien de l’équipe et que l’équipe est censée être meilleure avec Karim ». Malgré l’Euro décevant des Bleus, éliminés en huitième de finale, Karim Benzema se sera lui montré à la hauteur, inscrivant 4 buts durant la compétition, avec un doublé contre le Portugal et contre la Suisse. Toutefois, ce n’est pas forcément Deschamps qu’il faudrait remercier pour le retour de KB9 sous le maillot tricolore, mais plutôt Emmanuel Macron, le président de la République.

« Macron est intervenu »