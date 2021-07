Foot - Real Madrid

Real Madrid : La grosse annonce de Le Graët sur le retour de Karim Benzema !

Publié le 4 juillet 2021 à 16h00 par A.D.

Cinq ans et demi après sa dernière sélection en Bleu, Karim Benzema a retrouvé l'équipe de France pour disputer l'Euro. Malgré l'élimination précoce tricolore, Noël Le Graët a tenu à saluer l'attitude de Karim Benzema, que ce soit sur le terrain comme en dehors.

A la surprise générale, Didier Deschamps a décidé de rappeler Karim Benzema en Bleu pour disputer l'Euro. Si l'équipe de France est loin d'avoir remplie son objectif de jouer la demi-finale, le buteur du Real Madrid peut être satisfait de son retour. En effet, Karim Benzema est monté peu à peu en puissance au fil des matchs, jusqu'à réaliser des performances XXL face au Portugal et la Suisse. Ce qui n'a pas échappé à Noël Le Graët. Interrogé par Téléfoot ce dimanche matin, le président de la FFF s'est totalement enflammé sur le retour de Karim Benzema.

«Il n'y a pas eu de problème Benzema»