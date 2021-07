Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid y croit pour Mbappé... grâce à Sergio Ramos !

Publié le 9 juillet 2021 à 19h15 par A.M.

Grâce à l'économie de salaire réalisée avec le départ de Sergio Ramos, le Real Madrid espère avoir un atout important pour boucler l'arrivée de Kylian Mbappé.

L'avenir de Kylian Mbappé reste indécis compte tenu du fait qu'il n'a toujours pas prolongé son contrat qui s'achève en juin 2022. D'autant plus que l'attaquant français aurait décidé de ne pas prolonger son bail au PSG ce qui jette un froid sur son futur alors que le Real Madrid continue de rêver de son arrivée que ce soit cet été ou dans un an, en espérant qu'il soit libre. Dans cette optique, le départ de Sergio Ramos peut rendre un grand service.

L'économie de salaire de Ramos va aider le Real pour Mbappé