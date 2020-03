Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grande pépite d’Aulas ouvre la porte à Zidane !

Publié le 26 mars 2020 à 21h00 par T.M.

A seulement 16 ans, Rayan Cherki est le nouveau prodige de l’OL. Un talent surveillé par le Real Madrid, qui vient de recevoir une bonne nouvelle.

Ces dernières années, l’OL a fair exploser de nombreux talents à l’instar de Karim Benzema, Alexandre Lacazette ou encore Samuel Umtiti. Un vivier de talents qui est loin de s’épuiser et actuellement tous les regards sont braqués sur Rayan Cherki. A seulement 16 ans, le protégé de Rudi Garcia a déjà fait parler son talent au plus haut niveau. De quoi éveiller l’intérêt de grands cadors européens, à l’instar du Real Madrid.

Cherki rêve du Real

Rayan Cherki pourrait-il imiter Karim Benzema en quittant l’OL pour le Real Madrid ? Dans un entretien accordé aux médias du club, le prodige lyonnais a lâché des propos qui devraient intéresser les Merengue : « Quel club me fait rêver excepté l’OL ? Le Real Madrid ». De quoi un peu plus relancer le feuilleton Cherki.