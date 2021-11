Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grande annonce de Carlo Ancelotti sur son avenir !

Publié le 11 novembre 2021 à 13h00 par D.M.

Lié au Real Madrid jusqu'en 2024, Carlo Ancelotti a annoncé qu'il ne devrait pas diriger la sélection italienne au cours de sa carrière.

Zinédine Zidane parti, Florentino Perez s’était mis en quête d’un nouveau technicien en mai dernier. Et pour prendre la succession de l’entraîneur français, le président du Real Madrid a ramené au bercail l’un des plus grands techniciens de sa génération : Carlo Ancelotti. Coach de la formation merengue entre 2013 et 2015, l’homme de 62 ans a accepté de revenir au Real Madrid. Mais alors que son contrat court jusqu’en 2024, Ancelotti a lâché un indice de taille sur son avenir.

Ancelotti ne prendra pas en main l'Italie