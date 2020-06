Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ibrahimovic pourrait rendre service à Zidane !

Publié le 6 juin 2020 à 1h00 par A.C.

Zlatan Ibrahimovic, actuellement sous contrat avec le Milan AC, pourrait impacter le mercato du Real Madrid.

Il y a tout juste un an, l’Europe s’arrachait Luka Jovic. Il faut dire que le Serbe sortait d’une excellente saison avec l’Eintracht Francfort. C’est finalement le Real Madrid qui l’a acquis, pour la coquette somme de 60M€... mais les choses ne se sont passées comme prévu. Jovic n’a en effet jamais confirmé à Madrid. Pire, la presse espagnole annonce que Zinedine Zidane et les dirigeants Madrilènes regretteraient son transfert, puisqu’ils songeraient d’ores et déjà à le vendre.

Jovic, successeur d’Ibrahimovic à Milan ?