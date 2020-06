Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Concurrence XXL pour Puel avec cette piste défensive ?

Publié le 6 juin 2020 à 0h00 par J.-G.D.

Annoncé dans le viseur de l’ASSE, Boubakar Kouyaté, défenseur central de Troyes, aurait également tapé dans l’oeil de plusieurs clubs étrangers, dont les Glasgow Rangers et Schalke 04.

Le mercato estival de l’ASSE s’annonce mouvementé. Plusieurs joueurs de Claude Puel seraient susceptibles de quitter les Verts pendant l’intersaison, à l’instar de Yann M'Vila ou d’Harold Moukoudi. Actuellement prêté à Middlesbrough, le jeune défenseur central de Saint-Etienne disposerait de plusieurs offres en Angleterre. Son départ est donc dans les tuyaux, alors que William Saliba rejoindra officiellement à Arsenal. À la recherche d’une recrue à ce poste, Claude Puel aurait pris le pouls concernant Boubakar Kouyaté, formé à Troyes, et auteur d’une bonne saison avec le pensionnaire de Ligue 2. Un chèque de 5M€ serait nécessaire pour le recrutement de l'international malien, également pisté par le RC Lens. Sans oublier la concurrence de formations étrangères...

Francfort, Schalke 04, les Celtic et les Rangers à l’affût pour Kouyaté ?