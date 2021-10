Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Perez sur le point de boucler deux dossiers brûlants !

Publié le 13 octobre 2021 à 19h10 par D.M.

Le Real Madrid serait sur le point d'officialiser les prolongations de contrat d'Antonio Blanco et de Marvin Park, deux jeunes joueurs du club espagnol.

En attendant la possible arrivée de Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival, le Real Madrid a prolongé le contrat de plusieurs de ses cadres. Ces dernières semaines, le club espagnol a notamment officialisé les prolongations de Dani Carvajal, de Thibaut Courtois ou encore de Karim Benzema. Et à en croire un journaliste italien, le président du Real Madrid, Florentino Perez, serait sur le point de boucler deux autres dossiers.

Deux pépites sur le point d'être prolongées ?