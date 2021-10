Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Face à Leonardo, Laporta prend une énorme décision pour… Pedri !

Publié le 13 octobre 2021 à 18h45 par T.M.

Dans les prochains jours, Pedri devrait prolonger avec le FC Barcelone. Et pour ce nouveau contrat, Joan Laporta aurait visiblement pris des mesures face au PSG et compagnie. Explications.

Le FC Barcelone touche visiblement au but pour Pedri. Cela fait maintenant plusieurs semaines que Joan Laporta travaille sur la prolongation du joyau blaugrana. A seulement 18 ans, Pedri est déjà indispensable au Barça et aujourd’hui, son contrat ne correspondait plus à son statut. Cela devrait donc rapidement être résolu. Comme expliqué par Goal ce mercredi, un accord serait imminent pour la prolongation de l’ancien joueur de Las Palmas. Pedri devrait alors être lié jusqu’en 2026, recevant également au passage une revalorisation salariale.

Une clause anti-PSG ?