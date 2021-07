Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez s’invite dans la bataille pour cette révélation de l’Euro !

Publié le 11 juillet 2021 à 19h10 par La rédaction

Pas très actif au niveau des arrivées depuis le début de ce mercato estival, le Real Madrid multiplie tout de même les pistes. La dernière en date est Danoise et se nomme Mikkel Damsgaard.

Les jours se suivent et se ressemblent pour Florentino Pérez. Après plus d’un mois de mercato, le président du Real Madrid n’a bouclé qu’une seule recrue : David Alaba. L’ancien joueur du Bayern Munich est arrivé libre pour renforcer l’axe central madrilène, orphelin de Sergio Ramos. Mais si le Real n’empile pas les renforts, les pistes sont nombreuses. Et une petite nouvelle vient de faire son apparition.

Le Real Madrid entre dans la danse pour Damsgaard