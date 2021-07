Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un coup improbable de Claude Puel se confirme !

Publié le 11 juillet 2021 à 17h00 par D.M.

A en croire la presse turque, Caleb Ekuban aurait pris la décision de quitter Trabzonspor et de rejoindre l'ASSE. Le club stéphanois devrait dépenser 5M€ dans ce dossier.

Les Verts sont dans le rouge. L’ASSE est en grande difficulté financière et attend l’arrivée d’un nouvel actionnaire pour relancer la machine. Toutefois, le club stéphanois a bien l’intention de se montrer actif lors de ce mercato et recherche des opportunités sur le marché. A en croire la presse tunisienne, l’ASSE serait d’ailleurs tout proche d’accueillir gratuitement Wajdi Kechrida, libre après son départ de l’Etoile Sportive du Sahel. Et à en croire la presse turque, le club du Forez aurait bouclé un autre dossier.

Ekuban se dirige vers l'ASSE