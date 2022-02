Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez aurait un regret sur l’arrivée d’une star…

10 février 2022

Florentino Pérez a l’habitude des recrutements de star. Si certaines ont brillé, toutes n’ont pas pu connaître une aventure idyllique. C’est le cas de Gareth Bale, un joueur que le président du Real Madrid regretterait d’avoir fait venir…

Les stars, Florentino Pérez s'y connaît. Depuis sa prise de fonction au Real Madrid, il en a fait venir des dizaines même s'il s’est un peu calmé ces dernières saisons. Malgré l'intérêt pour Kylian Mbappé, cela fait un moment qu’il n’a pas dépensé une somme astronomique. Le dernier en date c’est Eden Hazard pour qui le Real avait lâché 115M€. Un choix qui ne porte pas trop ses fruits… Mais en plus de l’international belge, Florentino Pérez aurait des regrets sur une autre star de l’effectif de Carlo Ancelotti.

Florentino Pérez regrette d’avoir acheté Bale