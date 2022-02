Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier chaud de Xavi en grand danger…

Publié le 10 février 2022 à 0h30 par La rédaction

Alors qu’il était tout proche de prolonger l’été dernier, Sergi Roberto se rapprocherait désormais d’un départ. Le FC Barcelone ne semble plus sûr de son choix, à tel point qu’aucune rencontre n’est prévue entre les deux clans.

Formé au FC Barcelone et capitaine du club lorsque Gérard Piqué et Sergio Busquets ne jouent pas, Sergi Roberto ne demande qu’une chose : prolonger son aventure avec le Barça. Son contrat prend fin le 30 juin prochain et pour le moment il ne sait toujours pas où il évoluera dans une saison. Si l’optimisme était de mise au début de ce dossier, la tendance se serait largement inversée…

Plus proche d’un départ que d’une prolongation

D’après les informations de Matteo Moretto, sa blessure aurait retardé sa prolongation. Pour le moment, aucune rencontre ne serait prévue entre le FC Barcelone, qui privilégie les cas Gavi et Ronald Araujo, et l’agent de Sergi Roberto. Une situation inquiétante pour l’international espagnol puisque actuellement, on semble plus proche d’un départ libre de tout contrat que d’une prolongation. A suivre…