Mercato - Real Madrid : Zidane aurait bien trouvé sa première recrue estivale !

Publié le 27 décembre 2019 à 7h30 par H.G.

La tendance se confirme dans le dossier Achraf Hakimi ! Le Real Madrid devrait bien récupérer son joueur l’été prochain, prêté au Borussia Dortmund depuis deux ans.

Auteur d’excellentes performances au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi s’est imposé comme un titulaire indiscutable au sein du club de la Ruhr. L’international marocain démontre tout son talent en Bundesliga, se montrant performant et décisif aussi bien en tant que latéral droit ou gauche qu’en tant qu’ailier. Fort logiquement, ses performances n’ont pas laissé de marbre le Real Madrid, qui prête Hakimi au Borussia Dortmund depuis deux ans sans option d’achat et qui aurait pris la décision de le rapatrier l’été prochain, considérant que l’heure était venue pour lui d’évoluer sur son flanc droit. Et cette tendance positive pour le Marocain semble bel et bien être en train de se confirmer.

Le retour de Achraf Hakimi au Real Madrid serait quasiment bouclé