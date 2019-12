Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane tient déjà son premier renfort pour l'été prochain !

Publié le 26 décembre 2019 à 14h45 par La rédaction

Achraf Hakimi, prêté au Borussia Dortmund par le Real Madrid devrait être la solution pour concurrencer Dani Carvajal l'an prochain. Le Marocain brille avec le club de la Ruhr.

Le Real Madrid peut se satisfaire de sa politique concernant les jeunes joueurs. Depuis quelques saisons, le club attire de nombreux talents. Mais conscient que les places sont limitées au sein de l'effectif, le Real prête certains de ses talents afin de leur permettre d'exploser ailleurs pour mieux revenir. C'est le cas d'Achraf Hakimi (21 ans), le jeune latéral droit est prêté au Borussia Dortmund pour la seconde saison consécutive. Et Zinedine Zidane aurait un œil sur les excellentes prestations du joueur.

Zidane souhaiterait faire d'Hakimi la doublure de Carvajal