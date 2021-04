Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez a tranché pour l’avenir de ce crack !

Publié le 27 avril 2021 à 16h00 par H.G.

Alors que Martin Odegaard a été envoyé en prêt à Arsenal pour cette seconde partie de saison 2020/2021, l’avenir de l’international norvégien au-delà de ce passage en prêt chez les Gunners serait d’ores et déjà tranché au sein du Real Madrid.

Revenu d’un excellent prêt à la Real Sociedad lors de la saison 2019/2020, Martin Odegaard était attendu de pied ferme par les observateurs du Real Madrid. Seulement voilà, le moins que l’on puisse dire est que ces deniers ont pu être déçus vu la tournure prise par son retour à la Casa Blanca en première partie d’exercice. Le Norvégien ne parvenait effectivement pas à suffisamment s’illustrer, et Zinedine Zidane ne lui accordait pas beaucoup de minutes. De ce fait, Martin Odegaard a décidé de repartir en prêt cet hiver, cette fois à Arsenal jusqu’au terme de cette saison. Le joueur de 21 y a retrouvé des couleurs, à tel point qu’il est annoncé que les Gunners ne seraient pas contre le garder un peu plus longtemps, si ce n’est même l’acheter.

Le Real Madrid prévoit l’avenir avec Martin Odegaard