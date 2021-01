Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez a pris une énorme décision pour Sergio Ramos !

Publié le 7 janvier 2021 à 17h00 par B.C.

Lié au Real Madrid jusqu’à la fin de la saison, Sergio Ramos n’a toujours pas trouvé d’accord pour sa prolongation et peut donc négocier avec le club de son choix. Malgré cette situation complexe, Florentino Pérez n’aurait pas l’intention de changer de stratégie avec son capitaine.

Le feuilleton Sergio Ramos est bien parti pour durer encore un certain temps. Malgré son importance capitale dans l’effectif de Zinedine Zidane, le défenseur de 34 ans arrive en fin de contrat avec le Real Madrid, et aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux parties. Sergio Ramos refuserait pour l’heure de signer un nouveau bail l’obligeant à revoir à la baisse son salaire tandis que Florentino Pérez campe sur ses positions, réticent à l’idée d’augmenter un joueur trentenaire, ce qui irait alors contre la politique mise en place par la Casa Blanca . Il faudra alors qu’un des deux camps accepte de faire des concessions pour boucler ce dossier, mais le Real Madrid n’aurait pas l’intention de faire de cadeaux.

Le Real Madrid ne compterait pas revoir son offre