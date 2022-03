Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Coup de froid pour l'avenir de cette star d'Ancelotti !

Publié le 16 mars 2022 à 1h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Luka Modric devrait prolonger avec le Real Madrid. Toutefois, l'accord final entre les deux parties ne serait pas imminent, et ce, même si le club merengue aurait préparé le nouveau contrat de son numéro 10 depuis décembre.

Arrivé au Real Madrid à l'été 2012, Luka Modric aurait pu prendre le large lors du dernier mercato estival. En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le club merengue, le numéro 10 de Carlo Ancelotti aurait pu partir librement et gratuitement, mais il a finalement prolongé d'une saison. Dans une situation similaire cette aujourd'hui, Luka Modric devrait encore une fois parapher un nouveau bail avec le Real Madrid. Toutefois, il y aurait un contre-temps pour la finalisation de ce dossier.

La prolongation de Luka Modric encore loin d'être finalisée ?