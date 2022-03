Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo passe à l'action pour boucler un dossier sensible !

Publié le 15 mars 2022 à 23h15 par B.C.

Considéré en interne comme l’un des très grands talents du centre de formation, Warren Zaire-Emery serait en discussion pour la signature de son premier contrat professionnel.

Ces dernières années, le PSG a été confronté aux départs de plusieurs de ses pépites, et cette saison encore, le club de la capitale n’est pas certain de pouvoir conserver toutes ses jeunes pousses. Le cas Xavi Simons est notamment scruté de près, alors que le Néerlandais sera libre à l’issue de la saison, mais un autre dossier préoccupe le PSG. À 16 ans, Warren Zaire-Emery est considéré en interne comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation, incitant ainsi la direction à vouloir rapidement lui faire signer son premier contrat professionnel, d’autant que le RB Leipzig ou le Bayern Munich seraient intéressés.

Les discussions ont démarré pour Zaire-Emery