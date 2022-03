Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Deux portes de sortie confirmées pour cet indésirable d'Ancelotti !

Publié le 29 mars 2022 à 7h00 par D.M.

En fin de contrat avec le Real Madrid, Isco serait dans le viseur de deux clubs européens. Aperçu à Florence ce dimanche, le milieu de terrain serait aussi surveillé par le FC Séville.

A l’instar de Marcelo et de Gareth Bale, eux aussi en fin de contrat, Isco ne devrait pas être conservé par le Real Madrid à la fin de cette saison. Arrivé en provenance de Malaga en 2013, le milieu de terrain a un temps de jeu limité sous les ordres de Carlo Ancelotti. Agé de 29 ans, l’international espagnol n’a pas d’autre choix que de trouver une nouvelle équipe. Ce dimanche, Isco a été aperçu à Florence.

Isco dans le viseur de Séville et de la Fiorentina