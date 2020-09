Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet ancien du Barça qui répond à l'intérêt de Zidane

Publié le 11 septembre 2020 à 1h30 par La rédaction

Dans le viseur du Real Madrid après une campagne convaincante en Ligue des Champions avec Leipzig, Dani Olmo s’est exprimé sur son avenir et les rumeurs l’envoyant à Madrid.

Arrivé à Leipzig en provenance du Dinamo Zagreb lors du dernier mercato hivernal, Dani Olmo aurait déjà tapé dans l’oeil des cadors européens. Malgré 15 matchs disputés avec les Roten Bullen (5 buts, 1 passe décisive), l’international espagnol, formé au FC Barcelone, aurait attiré l’intérêt du Real Madrid, qui semblait prêt à débourser 40 millions d’euros pour s’attacher les services du milieu de 22 ans. Alors que son agent avait entretenu le mystère sur l’avenir de son joueur, Dani Olmo semble avoir pris sa décision.

« Je ne suis ici que depuis six mois, et je suis très heureux »