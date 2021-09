Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Coup de théâtre à Madrid pour l’avenir de Gareth Bale !

Publié le 9 septembre 2021 à 11h00 par Th.B.

Alors que Carlo Ancelotti compte sur lui et qu’il pourrait s’avérer être une arme importante tout au long de la saison, certains dirigeants du Real Madrid envisageraient de prolonger le contrat de Gareth Bale qui prend actuellement fin en juin prochain.

Avec Carlo Ancelotti qui est de retour aux commandes de l’effectif du Real Madrid depuis le départ de Zinedine Zidane à la toute fin du mois de mai, l’avenir de Gareth Bale pourrait bien être relancé. C’est du moins l’information qui circule régulièrement de l’autre côté des Pyrénées. D’ailleurs, une prolongation de contrat pourrait même être envisagée par ses proches d’après Goal España si l’exercice se passait bien au niveau de son temps de jeu alors que son engagement contractuel envers le Real Madrid prendra fin en juin prochain. « Dans le football, on a déjà tout vu, il faut attendre l'été ».

Une partie de la direction du Real songerait à prolonger Bale !