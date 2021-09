Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Coup de tonnerre à Madrid avec Bale grâce… à Ancelotti ?

Publié le 6 septembre 2021 à 5h30 par Th.B.

Alors qu’il ne figurait absolument plus dans les plans de Zinedine Zidane, Gareth Bale pourrait totalement se relancer sous la houlette de Carlo Ancelotti. De quoi déboucher sur une prolongation de contrat au Real Madrid ? Son clan n’écarte pas cette possibilité.

Et si Gareth Bale finissait finalement par se relancer au Real Madrid ? Indésirable lors du deuxième passage de Zinedine Zidane sur le banc merengue, le Gallois avait même été prêté pour l’intégralité de l’exercice précédent à Tottenham où il avait pu bénéficier d’un temps de jeu beaucoup plus conséquent qu’au Real Madrid. Avec le retour de Carlo Ancelotti à la tête de l’équipe première de la Casa Blanca et une réutilisation récurrente de Bale, son avenir pourrait entièrement être relancée.

Une prolongation pour Gareth Bale ?