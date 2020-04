Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette annonce forte sur l'avenir de Luka Jovic !

Publié le 13 avril 2020 à 11h30 par D.M.

Recruté en juillet 2019, Luka Jovic déçoit. Mais le Real Madrid voudrait lui laisser une seconde chance et un transfert lors du prochain mercato serait exclu.

Recruté contre un chèque de 60M€ lors du dernier mercato estival, Luka Jovic (22 ans) ne cesse de décevoir pour sa première année au Real Madrid. L’attaquant qui sortait pourtant d’un bon passage à l’Eintracht Francfort n’a jamais trouvé sa place au sein de l’effectif de Zinédine Zidane. Et Luka Jovic n’échappe pas non plus aux problèmes extra-sportifs. Récemment, l’attaquant a été mis en cause car il a enfreint les règles de confinement pour se rendre à l’anniversaire de sa compagne en Serbie. Alors qu’un départ vers le Napoli a été évoqué par la presse étrangère ces dernières semaines, Luka Jovic devrait finalement porter le maillot du Real Madrid la saison prochaine.

« La première année n'est facile pour personne »