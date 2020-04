Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez était prêt à rejoindre une étonnante destination !

Publié le 13 avril 2020 à 11h00 par D.M.

Luis Suarez n’aurait pas été contre un retour au Nacional son club formateur. Mais à la seule condition que Sebastián Abreu devienne l’entraîneur du club uruguayen.

« Des discussions pour une prolongation ? Non, rien du tout (…) Plus tard, le temps viendra sûrement pour le club et pour moi de m'asseoir et de discuter, car la relation a toujours été bonne » déclarait le 8 avril dernier Luis Suarez dans un entretien à Mundo Deportivo . Sous contrat jusqu’en juin 2021, l’attaquant uruguayen n’a toujours pas trouvé d’accord avec le FC Barcelone pour rallonger son bail. L’avenir de Luis Suarez demeure pour l’heure incertain et plusieurs clubs à l’instar du Nacional voudraient s'engouffrer dans la brèche et tenter de le recruter.

« Suarez m’a dit que si j’étais entraîneur au Nacional, il penserait à un retour »