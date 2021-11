Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet indésirable d'Ancelotti dit tout sur son départ !

Publié le 18 novembre 2021 à 21h30 par A.D.

Soumis à une lourde concurrence au Real Madrid, Alvaro Odriozola a été prêté à la Fiorentina toute la saison pour emmagasiner du temps de jeu. Interrogé sur son départ de la Maison-Blanche, le latéral droit espagnol s'est totalement livré.

Barré par la concurrence de Dani Carvajal et de Lucas Vazquez au poste d'arrière droit, Alvaro Odriozola a quitté la Liga espagnole et le Real Madrid lors du dernier mercato estival pour rejoindre la Serie A, du côté de la Fiorentina. Prêté jusqu'au 30 juin à La Viola , Alvaro Odriozola ne regrette pas du tout le choix qu'il a fait cet été. Lors d'un entretien accordé à AS , le défenseur de 25 ans a lâché toutes ses vérités sur son départ du Real Madrid.

«Je voudrais remercier José María Callejón, parce qu'il m'a encouragé à venir»