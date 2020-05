Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce joueur de Zidane qui se prononce sur son avenir...

Publié le 29 mai 2020 à 17h00 par A.D.

Formé au Real Madrid, Lucas Vazquez évolue toujours dans son club de coeur. Interrogé sur son avenir, l'ailier de 28 ans a confié qu'il voulait continuer à s'inscrire sur la durée avec le club merengue.

Lucas Vazquez n'a d'yeux que pour le Real Madrid. Formé au sein de la Maison-Blanche , l'ailier de 28 ans n'a jamais été un titulaire à part entière. Ce qui pourrait avoir une influence sur son futur proche. Alors que son contrat expirera en juin 2021, Lucas Vazquez serait totalement dans le flou quant à son avenir. Selon les informations d' Ok Diario , divulguées au début du mois de mai, Zinedine Zidane compterait sur son attaquant pour la saison prochaine. Toutefois, la direction du Real Madrid ne voudrait pas prolonger Lucas Vazquez et envisagerait de le vendre lors du prochain mercato estival. De son côté, Lucas Vazquez serait toujours aussi déterminé à poursuivre son aventure au Santiago Bernabeu.

«C'est ma cinquième saison et j'espère en compter bien d'autres»