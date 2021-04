Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce protégé de Zidane a tranché pour son avenir !

Publié le 12 avril 2021 à 1h30 par D.M.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin prochain, Lucas Vazquez intéresserait fortement le Milan AC. Mais le joueur espèrerait toujours prolonger son bail avec le club espagnol.

Lucas Vazquez a peut-être disputé ce samedi son dernier match sous le maillot du Real Madrid. Sous contrat jusqu’en juin prochain, le joueur espagnol est sorti sur blessure lors de la rencontre face au FC Barcelone et souffre d’une entorse du ligament croisé postérieur au genou gauche. Sa saison est probablement terminée, même si Lucas Vazquez espère revenir sur les terrains de football avant la fin de cet exercice. « Je vais aider l'équipe de l'extérieur pendant un certain temps. Touché, mais jamais coulé. Si ce club m'a appris quelque chose, c'est de toujours travailler et de me battre. Désormais, il ne me reste qu'à tout donner pour revenir le plus vite possible et aider l'équipe dans la dernière ligne droite. Merci beaucoup à tous pour vos messages » peut-on lire sur son compte Instagram.

Vazquez voudrait prolonger son contrat avec le Real Madrid