Mercato - Real Madrid : Un chouchou de Zidane a tranché pour son avenir !

Publié le 27 novembre 2020 à 10h30 par H.G.

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat en juin prochain, Lucas Vazquez n’aurait d’yeux que pour une prolongation de son bail au Real Madrid pour son avenir.

Issu du centre de formation du Real Madrid, Lucas Vazquez n’a pas toujours fait l’unanimité parmi les observateurs du club de la capitale espagnole. Il faut dire que l’attaquant de 29 ans a parfois été l’auteur de performances peu reluisantes sous la tunique de la Casa Blanca en plus d’être barré par la concurrence. Pour autant, l’Espagnol n’a jamais fait de vague, et ce en dépit du fait qu’il a été annoncé sur le départ du Real Madrid à plusieurs reprises. Ainsi, dans un contexte où son contrat actuel expirera le 30 juin prochain, Lucas Vazquez est à la croisée des chemins dans sa carrière madrilène. Et alors que Zinedine Zidane a toujours grandement compté sur lui, notamment en raison de son attitude jugée irréprochable et de sa polyvalence l’ayant conduit à suppléer Dani Carvajal lors de sa blessure en début de saison, le numéro 17 des Merengue aurait déjà tranché pour son avenir.

Lucas Vazquez voudrait absolument rester au Real Madrid