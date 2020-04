Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Camavinga se voit conseiller de snober Zidane...

Publié le 7 avril 2020 à 5h15 par T.M.

Le Real Madrid est sous le charme d’Eduardo Camavinga. Toutefois, pour Julien Stéphan, son joueur à Rennes aurait tout intérêt à rester.

Révélation de la saison en Ligue 1, Eduardo Camavinga déchaîne déjà les passions. Etincelant sous le maillot de Rennes, le milieu de terrain voit les portes des plus grands clubs européens s’ouvrir à lui. Et un club semble particulièrement intéressé : le Real Madrid. Les Merengue verraient en Camavinga le possible successeur de Casemiro. Et pour rafler la mise, la Casa Blanca pourrait mettre le prix puisqu’un transfert à 100M€ était notamment évoqué il y a quelques semaines.

Rester avant de partir ?