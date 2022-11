Mercato - Real Madrid : Ça se bouscule pour Eden Hazard

Pierrick Levallet

Depuis plusieurs saisons maintenant, Eden Hazard est en difficulté au Real Madrid. Le Belge a perdu sa place au sein du club madrilène et Carlo Ancelotti ne semble plus lui faire confiance. Rien ne va plus pour le joueur de 31 ans, qui pourrait être poussé vers la sortie. De ce fait, quelques clubs se tiendraient à l'affût pour récupérer l'ancien de Chelsea.

Déjà qu’il traverse une période très délicate de sa carrière depuis son arrivée au Real Madrid, entre blessures et performances décevantes, Eden Hazard a vu sa situation empirer cette saison. Le Belge n’entre même plus dans la rotation mise en place par Carlo Ancelotti. L’entraîneur italien ne lui fait plus confiance, et cela a un impact direct sur son temps de jeu.

Coupe du monde 2022 : Eden Hazard lâche une énorme annonce https://t.co/wSF5qH4kpA pic.twitter.com/GqBneaVCXU — le10sport (@le10sport) November 14, 2022

Hazard n’est plus en odeur de sainteté au Real Madrid

En effet, Eden Hazard n’a disputé que 229 minutes cette saison en 6 matchs et seulement 2 titularisations. L’international des Diables Rouges n’a plus l’air d’être le bienvenu au Real Madrid, où il est sous contrat jusqu’en juin 2024. Un départ semble inévitable pour Eden Hazard. Et il aurait quelques options pour son avenir.

Un retour en Premier League pour Hazard ?