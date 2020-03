Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Benzema se prononce sur un retour à l'OL !

Publié le 30 mars 2020 à 22h30 par B.C.

A l'occasion d'un live sur Instagram dimanche soir, Karim Benzema s'est prononcé sur une possible fin de carrière à l'OL.

Formé à l'OL, Karim Benzema s'est engagé en faveur du Real Madrid en 2009 et s'est depuis imposé comme l'un des cadres du club espagnol. Mais le Français n'oublie pas ses racines. Karim Benzema a régulièrement déclaré sa flamme pour le club lyonnais, et certains fans se mettent à rêver du retour de l'attaquant dans le Rhône. Au sein de l'OL, on semble également espérer ce grand come-back comme l'expliquait Juninho en novembre dernier : « Mon envie c’est de proposer à Karim qu’il termine la carrière chez nous. Il a tout réussi, il a sa vie économique équilibrée. Il est d’ici. Pourquoi pas faire un peu d’effort au niveau économique, car on ne pourra pas payer le même salaire qu’à Madrid ». Une éventualité que n'a pas écartée le principal intéressé.

« Un retour à l'OL ? Pour l'instant je suis au Real... »