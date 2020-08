Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Real Madrid/Barcelone : Zidane et Setien s’arrachent cet ancien de Ligue 1 !

Publié le 13 août 2020 à 4h00 par T.M.

Opposés sur le terrain en Liga, le Real Madrid et le FC Barcelone sont également souvent en concurrence sur le marché des transferts. Et voilà qu’un joueur se retrouverait au milieu d’une guerre entre les deux ogres espagnoles : Jules Koundé.

A 21 ans, Jules Koundé était annoncé comme un joueur très prometteur du côté de Bordeaux. Des promesses confirmées par le Français cette saison au FC Séville. Pour sa première année en Andalousie, le défenseur central impressionne aux côtés de Diego Carlos, autre ancien de Ligue 1. Malgré son âge, Koundé est un pilier du FC Séville, contribuant aux résultats excellents de son équipe, qui vient de se qualifier pour le dernier carré de l’Europa League. Tout le monde est ainsi impressionné, y compris les plus grands clubs européens. Et après seulement un an du côté de Séville, l’ancien Girondin pourrait pourquoi pas passer un nouveau cap et voir encore plus…

Le Barça ou le Real ?