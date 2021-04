Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après le fiasco de la Super Ligue, Florentino Pérez se fait dézinguer !

Publié le 22 avril 2021 à 23h10 par B.C.

Après l’échec du lancement de la Super Ligue, Florentino Pérez se retrouve dans une situation compliquée, et certains n’hésitent pas à réclamer son départ de la présidence du Real Madrid. De son côté, Jorge Valdano s’est également montré très critique.

Président de la Super Ligue, Florentino Pérez a défendu bec et ongles ce projet tant décrié et n’a pas changé de version malgré l’échec de son lancement. Le président du Real Madrid est pourtant au coeur des critiques, et son avenir dans la capitale espagnole pourrait être remis en question. Certains réclament en effet le départ de Florentino Pérez, à l’instar de Ramón Calderón, son prédécesseur. Ancien joueur et dirigeant du Real Madrid, Jorge Valdano n’a pas été aussi loin mais reconnaît que le patron du club merengue et les autres dirigeants à l’origine de cette Super Ligue ont perdu toute crédibilité.

« Ce n'était pas une chose très décente à faire »