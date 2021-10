Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après Camavinga, Ancelotti s'attaque à un nouveau crack !

Publié le 3 octobre 2021 à 23h10 par A.D.

Très en vue du côté du RB Salzbourg, Benjamin Sesko aurait tapé dans l'oeil de Carlo Ancelotti. Et en plus du coach du Real Madrid, le Bayern, Manchester City et Liverpool en pinceraient également pour la pépite slovène de 18 ans.

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid a réalisé un gros coup de dernière minute. Grâce à un chèque d'environ 31M€, Florentino Pérez est parvenu à arracher Eduardo Camavinga au Stade Rennais. Alors que la pépite de 18 ans n'avait plus qu'une année de contrat, le club breton a préféré le laisser filer et empocher une belle enveloppe, plutôt que de voir partir librement et gratuitement le 1er juillet 2022. Et après avoir recruté Eduardo Cavaminga, le Real Madrid voudrait maintenant se jeter sur un autre crack.

Le Real Madrid veut s'offrir Benjamin Sesko