Mercato - Real Madrid : Les vérités d'Houssem Aouar sur son été agité !

Publié le 13 septembre 2021 à 0h00 par La rédaction

Jeune prodige de l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar serait dans le viseur de nombreux cadors européens, dont le Real Madrid. Alors qu'il aurait pu faire ses valises cet été, l'international français s'est livré sur son été agité.

Milieu de terrain de 23 ans, Houssem Aouar est promis à un bel avenir. Lors de l’arrivée de Peter Bosz sur le banc de Lyon cet été, le technicien a fait savoir qu’il souhaitait ardemment conserver Aouar, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Jean-Michel Aulas a ainsi revu ses attentes financières à la hausse pour son joueur, attendant autour de 35 millions d’euros au lieu de 25. Malgré tout, le Real Madrid aurait tout de même tenté de recruter Aouar cet été selon les dernières indiscrétions de la Onda Cero . Et alors qu'il est finalement resté à l'OL, Houssem Aouar a lâché des précisions sur son été agité.

«Beaucoup de gens ont parlé à ma place»