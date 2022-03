Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti reçoit un gros appel du pied !

Publié le 15 mars 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il fait partie des jeunes éléments les plus prometteurs du Real Madrid, Takefusa Kubo affiche plus que jamais son envie d’intégrer l’équipe première du club merengue sous les ordres de Carlo Ancelotti.

Recruté par le Real Madrid à l’été 2019, Takefusa Kubo (20 ans) enchaine les périodes de prêt depuis sa signature avec le club merengue. Le milieu offensif japonais, actuellement à Majorque, aspire néanmoins à pouvoir intégrer le plus rapidement possible l’équipe première du Real Madrid avec Carlo Ancelotti, et il l’a une nouvelle fois fait savoir dans un entretien accordé à Marca lundi.

Kubo veut jouer avec le Real