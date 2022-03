Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar face à un nouvel échec pour son recrutement !

Publié le 15 mars 2022 à 2h00 par La rédaction

Si l’expérience de Lionel Messi est en train de virer au fiasco, cela semble également le cas de Sergio Ramos qui serait même déjà en train d’amèrement regretter son départ du Real Madrid l’été dernier.

C’est un fait, le Qatar a réalisé un mercato estival 2021 légendaire sur le papier avec le PSG en parvenant notamment à faire venir libres Sergio Ramos et Lionel Messi, les deux anciennes stars de Liga étant arrivées en fin de contrat avec le Real Madrid et le FC Barcelone. Seulement voilà, la presse espagnole a annoncé ces derniers jours que Messi songerait déjà un retourner au Barça suite à l’élimination du PSG en Ligue des Champions face au Real Madrid, et il n’est pas le seul…

« Ramos a regretté son départ de Madrid »