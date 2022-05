Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti connait déjà la réponse du remplaçant de Mbappé !

Publié le 31 mai 2022 à 23h15 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern, Serge Gnabry aurait alarmé le Real Madrid, qui serait prêt à le recruter cet été pour oublier Kylian Mbappé. Selon la presse espagnole, l'international allemand verrait d'un bon oeil l'idée de signer à la Maison-Blanche lors du prochain mercato, et ce, parce qu'il aimerait la ville et pourrait y retrouver certains de ses proches.

Désireux de recruter Kylian Mbappé, qui était en fin de contrat le 30 juin avec le PSG, le Real Madrid n'a pas réussi à exaucer son plus grand souhait estival. Contraint d'aller voir ailleurs pour renforcer son attaque, le club merengue aurait jeté son dévolu sur Serge Gnabry, qui est engagé jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern. Mais que pense l'attaquant allemand d'un éventuel transfert au Real Madrid ?

pic.twitter.com/m00Sii3A6l — Kylian Mbappé (@KMbappe) May 22, 2022

Serge Gnabry est prêt à signer au Real Madrid