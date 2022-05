Mercato - Barcelone : Une énorme bataille attend Xavi pour ce chantier estival !

Foot - Mercato - Barcelone

En quête d'un nouveau latéral gauche pour suppléer Jordi Alba, Xavi n'aurait pas renoncé à l'idée de recruter Alejandro Grimaldo, qui pourrait quitter le Benfica cet été. Toutefois, le coach du FC Barcelone serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier. En effet, Alejandro Grimaldo serait également dans le collimateur de la Juventus et de Newcastle.

De retour au FC Barcelone depuis quelques mois, Xavi a déjà frappé fort sur le marché. En effet, le coach catalan s'est offert les services de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et de Pierre-Emerick Aubameyang. Alors que le prochain mercato va bientôt ouvrir ses portes, Xavi se serait fixé un grand objectif, à savoir trouver un suppléant à Jordi Alba au poste de latéral gauche. Dans cette optique, le technicien du Barça penserait toujours à recruter Alejandro Grimaldo.

🚨↩️ Alejandro #Grimaldo could leave #Benfica in the summer.📌 At the moment the clubs most interested in the 🇪🇦 left-back are #Juventus, #Newcastle and #Barcelona: evolving situation. 🐓⚽ #Transfers #NUFC #FCB pic.twitter.com/jag3jHPmiA