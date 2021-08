Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti a pris une décision retentissante pour cet indésirable !

Publié le 22 août 2021 à 0h00 par La rédaction

Si Luka Jovic a souvent été annoncé sur le départ du Real Madrid, Carlo Ancelotti aurait confiance en lui et aimerait le conserver dans le club madrilène.

Avec la prolongation de Karim Benzema, le Real Madrid s’est mis à l’abri pour les deux prochaines années. Derrière lui, Carlo Ancelotti a plusieurs solutions mais aucune ne semble vraiment fiable. Pourtant, le technicien italien aurait décidé d’en garder un malgré son inefficacité : Luka Jovic.

Luka Jovic pourrait finalement rester