Mercato - Real Madrid : La grosse annonce d'Ancelotti sur la prolongation de Benzema !

Publié le 21 août 2021 à 21h00 par La rédaction

Juste après avoir démenti le retour de Cristiano Ronaldo, Carlo Ancelotti s’est félicité de la prolongation de Karim Benzema, élément indispensable de l'attaque du Real Madrid.

Pendant que le PSG réalise des folies sur le mercato, le Real Madrid continue son travail en interne. Même si Florentino Pérez garde un œil sur la situation de Kylian Mbappé, le président du Real Madrid travaille également avec les éléments qu’il a à disposition, dont Karim Benzema. Étincelant la saison dernière, l’attaquant de l’équipe de France est indispensable à la ligne d’attaque madrilène. C’est pourquoi le Real Madrid l’a prolongé jusqu’en 2023. De quoi satisfaire Carlo Ancelotti.

«Il a renouvelé son contrat, je suis très heureux»