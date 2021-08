Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti, rêve… Benzema dévoile les raisons de sa prolongation !

Publié le 21 août 2021 à 16h30 par Th.B.

Enfin prolongé pour une saison par le Real Madrid depuis l’annonce du club vendredi, Karim Benzema a pu évoquer ses ambitions débordantes avec le nouveau coach et la nouvelle génération présente à la Casa Blanca.

Dans la journée de vendredi, le Real Madrid a mis fin à plusieurs mois de spéculations concernant l’avenir de Karim Benzema. En effet, alors que son contrat courrait jusqu’en juin 2022, le président Florentino Pérez et le comité de direction du club merengue ont officialisé la prolongation de l’international français jusqu’à l’été 2023. Contrairement à Sergio Ramos, qui aurait tenté jusqu’au bout de prolonger son contrat jusqu’à demander à Carlo Ancelotti fraîchement revenu sur le banc du Real Madrid de plaider sa cause, Pérez a accepté de renégocier avec le clan Benzema afin de rallonger son aventure madrilène entamée à l’été 2009. Et sur son compte Twitter , l’attaquant du Real Madrid s’est enflammé pour cette nouvelle qu’il accueille presque comme une bénédiction. « L'histoire continue pour moi dans le plus grand club du monde. Quel honneur d'être là aujourd'hui, merci pour la confiance que l'on m'accorde depuis tant d'années... Never Give up ». Mais les raisons de sa prolongation sont plus profondes et tournent également autour de son envie de marquer une nouvelle ère au Real Madrid.

La soif de trophées…

Invité à s’exprimer pendant quelques minutes aux médias du Real Madrid sur son choix de rempiler pour une année supplémentaire, soit jusqu’en juin 2023, Karim Benzema a commencé par évoquer son rêve de pouvoir continuer à arborer la tunique merengue. « C’est un rêve pour moi. Chaque jour, je suis suffisamment chanceux d’être capable de vivre ce rêve en tant que réalité. Je suis fier de ma carrière, fier de pouvoir signer une nouvelle fois pour ce club comme je l’ai dit plusieurs fois est le meilleur club du monde. Alors je vais continuer de travailler et d’apprécier parce que j’aime chaque jour que je suis ici » . Outre la notion de rêve, Karim Benzema a aussi fait ce choix en ayant la certitude de pouvoir reconquérir de nouveaux titres et de marquer une nouvelle ère dans l’histoire du Real Madrid. « Gagner quatre Ligues des champions est quelque chose de spécial. Parce que en gagner une est très très difficile et nous l’avons fait trois fois d’affilée. Je pense que nous avons marqué une ère dans le club, et nous sommes ici pour en marquer une nouvelle ».

…La relation avec Ancelotti et Pérez depuis ses débuts