Mercato - Barcelone : Après le départ de Messi, la pression est sur Antoine Griezmann !

Publié le 21 août 2021 à 14h30 par T.M.

Une nouvelle ère débute au FC Barcelone. En effet, après 21 ans, Lionel Messi a quitté la Catalogne. Une énorme perte dont il va falloir se relever. Pour cela, Ronald Koeman devra trouver la solution et les regards se tournent notamment vers Antoine Griezmann.

Au FC Barcelone, on savait qu’un jour il faudrait faire sans Lionel Messi. Comme l’a expliqué Joan Laporta, il aurait aimé que ce moment arrive dans deux ans. Finalement, c’est cet été que l’Argentin a fait ses valises alors que ce n’était pourtant pas prévu. La Pulga était en effet d’accord pour signer un nouveau contrat de 5 ans avec le Barça, mais pour des raisons économiques, les Blaugrana ont dû se résoudre à laisser partir Messi, désormais au PSG. Au Camp Nou, il va falloir trouver les solutions pour tenter d’oublier le sextuple Ballon d’Or. Et pour la première journée de Liga, face à la Real Sociedad, cela s’est bien passé avec une belle victoire (4-2), grâce notamment à un bon Memphis Depay. Pas avare d’efforts, Antoine Griezmann n’a lui pas été décisif. Pourtant, en l’absence de Lionel Messi désormais, l’ancien de l’Atlético de Madrid est attendu au tournant.

Sur le départ, Griezmann est finalement resté…

Cette saison, Antoine Griezmann sera donc l’un des leaders offensifs du FC Barcelone. Il y a quelques semaines pourtant, cela était loin d’être gagné. En effet, pour faire de la place à Lionel Messi et permettre la prolongation de l’Argentin, le champion du monde était poussé vers la sortie. Finalement, la bonne solution n’a pas été trouvé, notamment avec l’Atlético de Madrid qui proposait un échange avec Saul Niguez. « C'est un marché très difficile, et c'est encore plus difficile quand on veut placer un joueur avec son salaire. Nous n'allions pas accepter un échange pour Saúl. Ce n'était pas bon pour le Barça », a expliqué une source du Barça pour El Pais .

… et est attendu au tournant !